Politie zoekt gevluchte gewonde na ongeluk

VOORBURG - De politie is op zoek naar een man die mogelijk zwaargewond is geraakt bij een ongeluk in het Zuid-Hollandse Voorburg. De man, vermoedelijk een 21-jarige Hagenaar, liep na het ongeluk weg en sindsdien wordt hij vermist. De politie zegt zondag zich ernstig zorgen te maken om de gewonde.