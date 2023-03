Premium Het beste van De Telegraaf

Replica toont ontbering van Russische dissident Horrorcel Navalny in Loevestein: ’Kritische geesten nog steeds weggezet als staatsgevaarlijk’

Loevestein-directeur Ed Dumrese probeert zich voor te stellen hoe het leven van Poetins vijand Aleksej Navalny moet zijn. Ⓒ Rias Immink

Poederoijen - Amper ventilatie en verwarming, slechts één boek per maandenlang verblijf en een bed dat overdag tegen de ruwe muur is geklapt. Een gat in de vloer dient als toilet en persoonlijke bezittingen zijn taboe. Water is beperkt en bezoek onwelkom, net als post. Zitten moet op een vastgenageld houten krukje van dertig centimeter hoog.