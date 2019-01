Plasterk kriegel van klimaatreligie A’dam: ’Dit is geen democratie’

Voormalig PvdA-minister Plasterk schuift zijn kritiek over de werkwijze van de lokale regenten niet onder stoelen of banken. Via Twitter haalt hij een interview aan met verantwoordelijk GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid).

’Dat het moet staat vast’

„We vragen aan Amsterdammer hoe doen jullie mee? We willen niet opleggen hoe het moet. Dat het moet staat vast. Hoe we het doen gaan we samen bedenken”, zei de wethouder in het Parool.

PvdA-prominent Plasterk, zijn partij maakt onderdeel uit van het Amsterdamse stadsbestuur, haalt fel uit naar de linkse bondgenoot: „Dit is geen democratie, maar oproep tot gebed.”

Van de groenrode coalitie moet de CO2-uitstoot in Amsterdam binnen twaalf jaar met zeventig procent worden verlaagd. De hoofdstad wil verder gaan dan het kabinet.