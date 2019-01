Schaatsen tegen de klok: ’Als die zon maar wegblijft!’

Ⓒ Jos Schuurman

NOORDLAREN - Overal waar het kan binden liefhebbers zondag de schaatsen onder voor een paar uurtjes pure ijspret op ontluikend natuurijs. Het is schaatsen tegen de klok, want als het zonnetje doorbreekt zal de pret niet al te lang duren. Reden temeer voor het schaatsgekke dorp Noordlaren en omgeving om naar de bekende schaatsbaan in het Groningse dorp uit te lopen. Het is de enige plek in de wijde omgeving waar het veilig en wel kon. Plassen en ander water liggen er nog open bij.