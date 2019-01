14-jarige steelt auto en rijdt tegen boom

Toen het meisje een patrouillewagen ontdekte schrok ze en trapte ze het gas in. Vervolgens reed ze over een voetpad, waar de auto tegen een boom eindigde. De twee meiden hielden niets over aan het ongeluk. De auto raakte licht beschadigd.

De 14-jarige woont in een tehuis. Vlak voor het ongeval bracht haar moeder een bezoek.