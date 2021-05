Tientallen mensen bij stille tocht voor Ayla Mintjes

Onder begeleiding van politie begon de tocht bij het oude Haarlemmermeerstation aan de Amstelveenseweg. De aanwezigen droegen een roze roos en sommigen hadden een trui aan met daarop een foto van Mintjes.

De tocht eindigde in de Maassluisstraat. De aanwezigen legden daar hun rozen neer. In die straat werd 16 mei een auto met twee inzittenden onder vuur genomen. Mintjes, die achter het stuur zat, raakte gewond maar reed door. De bijrijder bleef ongedeerd. De twee schutters, die gebruik maakten van automatische vuurwapens, gingen er na de beschieting vandoor in een zilvergrijze bestelauto. In de August Vermeylenstraat in West werd later een bestelauto in brand gestoken. De politie heeft inmiddels drie verdachten aangehouden.