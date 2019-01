Naakte tiener bij residentie Koeweit bekende van politie

De politie rukte afgelopen donderdagavond massaal uit naar de villa van de tweede man van de ambassade, nadat de tiener bibberend vanwege de lage temperatuur had aangebeld. De jongen had alleen een boxershort aan; de rest van zijn kleding en telefoon lagen in een nabijgelegen sloot.

Nog diezelfde avond werd de jongen, gehuld in een warme deken, als slachtoffer gehoord. ,,Dit weekeinde zou er een vervolggesprek plaatsvinden, maar daar heeft hij van afgezien. Daardoor gaat dit als een nachtkaars uit”, aldus een woordvoerster, die verder niks over de kwestie wil zeggen.

Eerder bleek uit onderzoek dat de 16-jarige geen link heeft met de ambassade en dat het puur op toeval berust dat hij juist bij de Koeweitse ambtswoning om hulp riep.

