KNMI waarschuwt in het oosten en midden voor gladheid tot de ochtend

Binnenland

Wisselvallige woensdag, later in de week vriestemperaturen en winterse buien

Ondanks een bewolkte en regenachtige woensdag kan later in de ochtend her en der de zon doorbreken. „Wel komen verspreid over het land enkele buien voor. Er staat een onstuimige westelijke wind en daarbij komen in het noorden en aan de westkust zware windstoten voor”, meldt Weeronline.