Kleine overlevingskans voor drenkelingen na na omslaan boot

De zoekactie in Wageningen wordt afgeschaald. Er wordt wel volop doorgezocht in de buurt van het verderop gelegen Wijk bij Duurstede. Hulpdiensten vermoeden dat de drenkelingen daar naartoe drijven. De scheepvaart is volledig stilgelegd tot nader orde.

Op dit moment wordt aan beide kanten van de rivier, zowel in Wageningen als Opheusden, massaal gezocht. Vanuit Opheusden is de officier van dienst van de veiligheidsregio met spoed naar de andere kant gestuurd. Getuigen zagen hoe hij met zwaailicht en sirene aan met voorrang door de pont werd overgezet.

De wedstrijdroeiboot sloeg even na 17.00 uur om. Dat gebeurde op de rivier tussen Wageningen en Opheusden in, waarna groot alarm werd geslagen. Volgens Omroep Gelderland zaten er vier mensen in de boot. Een woordvoerder vermoedt dat het om vier mannelijke roeiers gaat die op dat moment aan het trainen waren. Enkele omstanders zagen de boot kapseizen en sloegen direct alarm.

Brandweer, politie, ambulance en een traumahelikopter werden opgetrommeld. Ook duikteams en boten van de brandweer zijn bij de jachthaven om hulp te verlenen bij de zoekactie.

Het is een drukke bedoening bij de jachthaven in Wageningen door een plotse zoektocht naar vier drenkelingen. Ⓒ Pieter Ploeg

Het water wordt met behulp van sonarboten en duikers afgespeurd, maar vanwege de kou kunnen duikers niet te lang in het water blijven zoeken. Ook een helikopter zoekt met een warmtecamera boven de rivier mee.

De persoon die de melding gedaan heeft, is ondervraagd door de politie. Hulpdiensten kregen ook nog een tweede melding van het omslaan van de boot binnen. Opvallend is dat de veiligheidsregio nog geen meldingen binnen heeft over vermiste personen. ,,Het lijkt erop dat de vermiste personen niet afkomstig zijn uit Wageningen”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Wageningen heeft twee roeiclubs. Een studentenvereniging en een reguliere. Beide stellen geen mensen of boten te missen. ,,We hebben alles gecheckt, maar dit is voor ons ook een raadsel”, zegt bestuurslid Wolf Knab van burgervereniging VADA Roeien.

Door het koude weer is het niet lang uit te houden in het water. Het is 1 graad onder nul in Wageningen.

Mei 2017 verdronk er een 16-jarige tiener in de Nederrijn toen die probeerde de rivier over te steken.

De brandweer zoekt naar drenkelingen in de Nederrijn. Ⓒ Jeffrey Korte / Ginopress