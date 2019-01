Zoekactie naar drenkelingen na omslaan boot

Op dit moment wordt aan beide kanten van de rivier, zowel in Wageningen als Opheusden, gezocht. Vanuit Opheusden is de officier van dienst van de veiligheidsregio met spoed naar de andere kant gestuurd. Getuigen zagen hoe hij met zwaailicht en sirene aan met voorrang door de pont werd overgezet.

De boot sloeg omstreeks 17.00 uur om waarna groot alarm werd geslagen. Volgens Omroep Gelderland zaten er vier mensen in de boot. Enkele omstanders zagen de boot kapseizen. Er is nog geen enkel spoor te bekennen van de roeiers.

Brandweer, politie, ambulance en een traumahelikopter werden opgetrommeld. Ook duikteams en boten van de brandweer zijn bij de jachthaven om hulp te verlenen bij de zoekactie.

De brandweer zoekt naar drenkelingen in de Nederrijn. Ⓒ Jeffrey Korte / Ginopress

Het water wordt met behulp van sonarboten en duikers afgespeurd. Om hoeveel roeiers het zou gaan, kon een woordvoerder van de veiligheidsregio Gelderland-Midden niet bevestigen. Het zou mogelijk gaan om een wedstrijdroeiboot. De veiligheidsregio heeft nog geen meldingen over vermisten gekregen. Een Wageningse roeiclub in de buurt van het incident zegt geen boten te missen.

Door het koude weer is het niet lang uit te houden in het water. Het is 1 graad onder nul in Wageningen.

Mei 2017 verdronk er een 16-jarige tiener in de Nederrijn toen die probeerde de rivier over te steken.