Premium Het beste van De Telegraaf

Na vier jaar rechts draait Brazilië weer naar links Linkse Lula (77) president van Brazilië: ’Viva la democracía y viva Brasil!’

Door Jurjen Roerdinkholder Kopieer naar clipboard

Oud-president Luís Ignácio Lula da Silva heeft de Braziliaanse verkiezingen gewonnen door de zittende zeer rechtse president Jair Bolsonaro te verslaan. Na een nek-aan-nekrace kreeg Lula 50,9% van de stemmen terwijl Bolsonaro bleef steken op 49,1%. Het is de derde keer dat Lula het enorme, 215 miljoen inwoners tellende, land in Zuid-Amerika gaat leiden. Tussen 2003 en 2011 was hij ook al twee keer president; van 2003 tot 2007 en van 2007 tot 2011. Zijn derde termijn begint op 1 januari 2023.