Veel migranten in Middellandse Zee verdronken

Naar schatting 53 migranten zijn om het leven gekomen toen hun boot kapseisde tussen Marokko en Spanje. Eén migrant, die al een dag op zee dobberde, werd door een vissersboot opgepikt, meldt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Hij wordt in Marokko verzorgd. Voor de kust van Libië is vrijdag ook een rubberboot gezonken. Daarbij kwamen 117 migranten om en zijn drie drenkelingen door de Italiaanse marine uit zee gehaald.

De particuliere reddingsorganisatie Sea Watch meldde dat het nog eens 47 migranten op zee heeft opgepikt, die ook in een boot voor de kust van Libië in de problemen waren geraakt. Ze zijn aan boord van het schip Sea Watch 3. De internationale Organisatie voor Migranten maakte melding van nog een boot in de problemen, met aan boord 100 migranten.