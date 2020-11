EOD vanuit Soesterberg naar Oud Gastel: ’Dit is zo een bom’

Het zware vuurwerk was aan elkaar geknoopt. Ⓒ TWITTER BOA MOERDIJK 1

OUD GASTEL - Opsporingsambtenaren (boa) ontdekten in het Brabantse Oud Gastel een gevaarlijk object. Onbekenden hadden vijf mortierbommen aan elkaar geknoopt en gedumpt in het dorp. „Dit is zo echt een bom!”, meldde een geschrokken boa op Twitter.