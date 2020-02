Spannende laatste uren voor Nederlanders in quarantaine

Spannend en misschien ook tergend lang moet de afgelopen periode wel zijn geweest voor deze Nederlanders die hebben moeten ondertekenen dat ze niet bekend zouden maken waar ze in quarantaine zitten. Duidelijk is dat zes van de vijftien naar een centrale plek zijn vervoerd omdat de thuissituatie niet geschikt is gebleken of omdat mensen hier zelf voor hebben gekozen. De andere negen Nederlanders hebben de incubatieperiode van veertien dagen thuis kunnen uitzitten.

De Nederlanders zijn op 1 februari uit China gehaald. Aan boord van hun vliegtuig zaten ook Belgen, Fransen, Denen, Slowaken en Tsjechen. Eén van de negen Belgen bleek later besmet te zijn met het virus. Via een omweg kwamen de Nederlanders op 4 februari in ons land aan. De zes personen - die afgezonderd van elkaar op een centrale plek zitten - mochten op 8 februari voor het eerst even naar buiten om een luchtje te scheppen.

De negen thuiszitters hebben bepaalde spelregels van de GGD meegekregen. Ze moeten in de woning blijven; ze mogen niet de tuin in of het balkon op. Ook mogen ze geen bezoek ontvangen of pakjes aannemen. De voorwaarde is dat ze een eigen kamer hebben en ook niet hetzelfde bed mogen delen met hun partner. Dat laatste geldt niet als de partner ook naar China is geweest. Ook moeten ze twee meter afstand bewaren van hun huisgenoten.

De huisgenoten van de personen in quarantaine hebben wel het huis mogen verlaten en mogen met andere mensen in contact komen. Iemand die in quarantaine gaat is volgens het RIVM niet ziek, maar heeft mogelijk contact gehad met een patiënt met een bewezen infectie.

De geëvacueerde Nederlanders hebben allemaal dagelijks telefonisch contact met de GGD. Zij zijn gevraagd om eenmaal per dag hun temperatuur op te meten en te letten op ziekteverschijnselen. Mocht toch blijken dat een of meerdere personen ziek zijn geworden, dan worden ze getest. Als blijkt dat het gaat om het COVID-19-virus, dan volgt isolatie. Dat kan thuis zijn of in het ziekenhuis.