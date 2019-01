Opnieuw vertraging bij reddingsactie Julen

De verwachting is nu dat hij op zijn vroegst dinsdagochtend gevonden zal worden. Dit komt doordat het boren van de verticale tunnel opnieuw langer duurt dan de reddingsploeg van ingenieur Ángel García Vidal had gehoopt.

De verticale tunnel is inmiddels voor driekwart af. Eigenlijk had García gehoopt dat hij zondagochtend al klaar zou zijn. Maar toen was er 35 van de totale zestig meter geboord – en de laatste tien uur is daar ongeveer tien meter bijgekomen. In totaal hebben de reddingswerkers dus een lengte van 45 meter uitgeboord.

„We moeten naar zestig meter”, zegt García Vidal. „Ik hoop dat we dat gedurende de nacht bereiken. Maar de boorsnelheid is afhankelijk van het terrein waar we mee werken. Dat maakt het complex. We gaan van harde materialen naar steeds weer nóg hardere. Daardoor neemt de boorsnelheid soms af – en dat vertraagt de operatie”, zegt de ingenieur.

Als de verticale tunnel klaar is, moet de tunnel nog effen worden gemaakt, om de mand met de mijnwerkers uit Asturias goed te laten afdalen. „Dat zal ons naar verwachting tussen de vijf en zes uur kosten”, zegt Vidal. Inmiddels is die kooi waarmee de acht mijnwerkers zullen afdalen, aangekomen op het terrein. Het is een mand van waaruit twee of drie mijnwerkers tegelijk kunnen werken.

Op een diepte van 73 meter zullen ze handmatig een tunnel van een meter of vier naar Julen proberen uit te hakken. De hoop van de ploeg van García Vidal is dat de mijnwerkers net onder de laag aarde uitkomen, waarvan ze vermoeden dat Julen daaronder zit. Hij zou daar terecht zijn gekomen nadat hij vorige week zondag tijdens een familieuitje op de finca van een neef van zijn vader naar beneden in een put viel.

De hoop van heel Spanje is dat er in die ruimte zuurstof aanwezig is – en dat Julen op miraculeuze wijze heeft weten te overleven. „Iedere ochtend zet ik de tv aan om te kijken hoe het met het Julen is”, zegt Angus Gonzalez uit Barcelona, duizend kilometer verderop. „Ik kijk tot de late avond of er nieuws is, ik krijg hem niet uit mijn gedachten. Wanneer ik aan de ouders denk, draait mijn maag zich om.”

De verticale tunnel zal uiteindelijk op een diepte van 83 meter uitkomen (60 meter van de tunnel en 23 meter van het afgraven van de berg). Er is rekening gehouden met het feit dat de aarde en rotssubstantie die de mijnwerkers uithakken naar beneden moet kunnen vallen, zodat ze niet iedere keer omhoog hoeven om dat weg te werken.

Mochten ze niet op Julen stuiten, dan zal eventueel dieper in de verticale tunnel nog een keer een gang naar de put toe worden gegraven. Maar García Vidal heeft al eerder gezegd dat er dan mogelijk instortingsgevaar dreigt. „Die beslissing nemen we alleen als het zover komt”, zegt hij.