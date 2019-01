Spoormeisje is ’in goede handen’

Esther Holierhoek uit Ede stapte zonder twijfel op een meisje af toen ze richting het spoor liep. Holierhoeks kinderen zaten op dat moment in de auto. „Ik zag jou lopen, het regende en je liep daar, alleen. Een naar voorgevoel bekroop me. Ineens werd dit gevoel bevestigd. Je sloeg af, niet een weg in, maar het spoor op”, schreef Holierhoek op haar Facebookpagina.

Via-via heeft ze nu vernomen dat het, „uiteraard naar omstandigheden”, goed gaat met het meisje, laat Holierhoek aan De Telegraaf weten. „Inmiddels heb ik vernomen dat het meisje in ’goede handen’ is”, schrijft ze op Facebook. Meer wil ze er niet over kwijt. „Ik ga verder niet in op vragen over het meisje, ik respecteer haar privacy en wens haar een voorspoedig herstel en een mooie, gelukkige toekomst.”

Verder bedankt de Edese iedereen voor de vele steunbetuigingen en reacties. Haar open brief werd bijna 3000 keer gedeeld. „Nogmaals grote dank voor het massale delen.”

Haar heldhaftige optreden riep afgelopen week veel reacties op. Ook de politie Rhenen reageerde dankbaar voor haar adequate optreden. Holierhoek hoopte dat het meisje contact met haar op zou nemen.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Tel: 0900-0113 of www.113.nl