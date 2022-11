Drukste avondspits van het jaar: ruim 1200 kilometer file

„Er zijn niet extreem veel ongelukken gebeurd”, aldus een woordvoerder van de ANWB. „Het is gewoon overal ontzettend druk.”

Dat het donderdag zo druk is op de weg, heeft onder meer te maken met de wintertijd die vorige week is ingegaan. Het is hierdoor eerder donker. Mensen houden door de invallende duisternis meer afstand.

Ⓒ anwb

Op donderdagen is het sowieso vaak druk op de weg, dan gaan de meeste mensen naar kantoor. Ook is november een drukke maand, aldus een woordvoerder van de ANWB. In die periode zijn weinig mensen met vakantie.

Het vorige record dit jaar was rond Hemelvaart. Toen stond er eind mei ruim 1120 kilometer file omdat veel mensen die avond vertrokken naar een vakantieadres.