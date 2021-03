50 tips over dode baby Sem Vijverberg uit Doetinchem

De baby, die Sem Vijverberg is genoemd, lag in het ijskoude water van de bevroren Kapperskolk. Uit onderzoek bleek dat het pasgeboren jongetje waarschijnlijk nog leefde toen hij daar naakt werd achtergelaten. Het kind was gezond geboren na een voldragen zwangerschap, maar bezweek aan de gevolgen van zwaar geweld.

De politie heeft de moeder van het kind nooit kunnen vinden. Mogelijk heeft zij in 1992 ook al eens op vrijwel dezelfde plek een pasgeboren jongetje te vondeling gelegd. Dit kind overleefde het wel en is opgenomen in een pleeggezin, aldus de politie.