Iedereen vroeg uit bed voor ’superbloedmaan’

Rond 03:30 uur kroop de aarde langzaam tussen de zon en de maan in. Hierdoor was de maan tussen 05:41 uur en 06:44 uur ’opgesloten’, waardoor de maan totaal verduisterde. Rond 09:00 uur ’s ochtends is het natuurspektakel weer voorbij.

Maansverduistering

Een maansverduistering gebeurt als de aarde precies tussen de zon en de maan in komt. De maan staat dan in de schaduw van de aarde. Het zonlicht gaat wel langs de aarde. De dampkring buigt het dan af naar de maan. Rood licht wordt het best afgebogen. Daardoor kleurt de maan tijdens een verduistering rood. Dat wordt een bloedmaan genoemd.

Maansverduisteringen komen een paar keer per jaar voor. Maar die van maandag was volledig, en ook nog eens vrijwel helemaal te zien in Nederland.

Een kleine selectie van de letterlijk honderden foto’s die u ons stuurde:

Dirk Kamminga:

5:50 uur uit Sas van Gent: Ⓒ Dirk Kamminga

Westerdok:

Thirza uit Zoelen:

Casper Heine:

Alwin uit Amsterdam:

Fedor Baart:

Everdine uit Heerhugowaard:

Carin van Sterkenburg:

Gabrielle:

Kees Taal:

Dennis Haages:

Mirella:

Davey van Balen:

Miranda:

A. Wouda uit Leeuwarden:

Julian, politie Maarssen:

Van Debbie uit Almere:

