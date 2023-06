Premium Het beste van De Telegraaf

’Zelfs de grootste schurk heeft recht op medische zorg’ NL’se crimineel John Kock ontsnapte vaak aan het noodlot maar stierf in een isoleercel in Engeland

Door Marcel Vink

HMP Whitemoor gevangenis links, en rechts John Kock Ⓒ ANP/HH

De Nederlandse crimineel John K. zou volgens de Britse rechter die hem veroordeelde verantwoordelijk zijn geweest voor een van de grootste drugsvangsten ooit in het Verenigd Koninkrijk. In ons land bleef hij opvallend genoeg onbekend. Voor het eerst schetsen twee broers zijn leven vol wonderbaarlijke ontsnappingen aan het noodlot. John Kock – op verzoek van de broers voortaan zonder initiaal – stierf uiteindelijk op 75-jarige leeftijd alleen in een isoleercel.