Veelbelovende voetbalshow Humberto Tan krijgt het zwaar

Presentator Humberto Tan tijdens de eerste uitzending van het nieuwe voetbalprogramma VTBL, de opvolger van Voetbal Inside. Ⓒ ANP Kippa

Humberto Tan ging vanavond van start met zijn nieuwe, wekelijkse programma VTBL. De presentator zat er alsof hij het programma al jaren presenteert. Na de eerste aflevering blijft echter wel de vraag staan of er plek is voor nóg een neefje in de toch al grote familie van voetbalpraatprogramma’s.