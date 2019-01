Stijgende bierprijs verontrust cafébazen

Ze snappen niet dat supermarktkratjes amper duurder worden: „Die moeten immers weer worden opgehaald en schoongemaakt. Als ik drieduizend liter in mijn keldertank laat pompen, sluit een chauffeur een slurf aan, draait een shaggie en koppelt weer af. Toch kost me dat per liter veel meer dan supermarktbier. Daar klopt niks van”, aldus de Haagse horecaondernemer Maarten Hinloopen.

Lees verder: Pilsje in de kroeg wordt onbetaalbaar luxe-artikel