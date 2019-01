May tracht Dodo-plan te redden

In Brussel is veel scepsis te beluisteren over het Britse plan B. Maar laat de Britten vooral met iets komen waarvoor ze een parlementaire meerderheid kunnen leveren, klinkt het daar achter de schermen, dan kijken we daarna wel naar de details. Op het eerste gezicht lijkt een bilaterale overeenkomst tussen het VK en Ierland voor een aparte douane-unie buitengewoon ingewikkeld, aangezien Ierland gewoon in de EU-douane-unie zit en zich aan die regels moet houden.

De Britse premier heeft de afgelopen dagen gebruikt om haar ‘oor te luisteren te leggen’ bij de talloze criticasters van de door haar gesloten Brexit-overeenkomst. Het maakte haar duidelijk wat ze al wist. De Britten en vooral haar eigen Conservatieve Partij zijn hopeloos verdeeld over wat voor Brexit acceptabel is.

"Idee maakt bar weinig kans bij Europese Unie"

Er gloort echter een meerderheid in het parlement voor een zachtere Brexit, bijvoorbeeld door in de douane-unie te blijven, maar die optie leidt mogelijk tot een scheuring van haar Conservatieve Partij. Dat wil May niet op haar geweten hebben en dergelijke concessies zijn vooralsnog onbespreekbaar.

De gesprekken van de afgelopen dagen verliepen moeizaam. Oppositieleider Jeremy Corbyn weigert met May om de tafel te gaan zitten, zolang zij een No Deal, een vertrek zonder overeenkomst, uitsluit.

May heeft hem trachten duidelijk te maken dat ze weliswaar geen voorstander is van dat scenario, maar dat het de logische consequentie is als het Britse parlement halsstarrig alternatieven blijft afwijzen.

Gelukkig voor May negeren sommige Labour-parlementariërs de oproep van Corbyn. Voormalig woordvoerder Buitenlandse Zaken Hilary Benn heeft bijvoorbeeld met May gesproken.

De Britse premier wil vooralsnog echter geen serieuze concessie doen in de richting van een zachtere Brexit. Ze vreest een nieuwe ontslaggolf van ministers, een heuse revolutie in haar partij en weet bovendien niet zeker of ze genoeg Labour-Lagerhuisleden kan overtuigen om een meerderheid van het Lagerhuis te bereiken.

Het voorstel voor een apart verdrag met Ierland, waarbij er een douane-unie wordt geregeld tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland, lijkt echter kansloos. Volgens Britse media hebben Ierse diplomaten het plan al in de prullenbak geworpen. Het land zou niet achter de rug van de andere EU-landen willen opereren.

Het voorstel komt volgende week maandag in stemming.