Oliebedrijf deed niets aan lek in pijpleiding

Bij het lek ontstond vrijdag een enorme explosie toen ongeveer 800 mensen probeerden containers met brandstof te vullen. Hierbij zijn zeker 85 mensen om het leven gekomen, nog minstens 58 mensen worden in ziekenhuizen behandeld aan hun verwondingen.

Volgens minister van Veiligheid, Alfonso Durazo, had het Mexicaanse leger het lek in de leiding zo'n vier uur voordat Pemex de leiding afsloot ontdekt. Het incident gebeurde in het dorpje Tlahuelilpan.

Ⓒ EPA