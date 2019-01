’Screening douane lachertje’

De Rijksrecherche en de FIOD doorzochten afgelopen week de woningen van Jamal K. en Roger K. uit Rotterdam en S. uit Den Haag omdat, zo zegt het Openbaar Ministerie Rotterdam, hun uitgavenpatroon niet paste bij hun inkomsten en opvallende stortingen en contante betalingen waren gedaan. Bij de doorzoekingen vonden rechercheurs 155.000 euro contant geld, horloges en sieraden.

Saillant is dat een broer van Roger K. twee Surinaamse eethuisjes heeft in Rotterdam, waar tal van douaniers regelmatig een hapje eten. ’Foute’ douaniers en havenmedewerkers zijn goud waard voor criminelen. Die kunnen containers met drugs vrijwel risicoloos door de haven loodsen en informatie geven over de positie van binnengekomen containers. ’Uithalers’ trekken dan de coke uit het havengebied weg.

De Rotterdamse haven is zo lek als een mandje. Twee recente affaires rond de corrupte douaniers Gerrit G. en Gert V. staan de medewerkers nog op het netvlies gebrand. Dankzij de corrupte G. konden tonnen aan drugs door de haven worden geloodst. Hij werd in 2017 tot 14 jaar cel veroordeeld. Gert V., een collega van G., wordt eveneens verdacht van jarenlange hulp bij het doorlaten van containers met drugs.

De douaniers zijn laaiend over het nieuwe schandaal. Het nieuws in deze krant zaterdag over het witwas- en corruptieonderzoek volgde na een tip van een douanier een dag ervoor. Samen met een collega vertelt de beambte anoniem over de zorgen binnen de dienst over corruptie.

„We voelen ons behoorlijk in de zak gescheten. Er is namelijk na de grote affaires met Gerrit en Gertie niets veranderd bij de douane. De screening van nieuwe mensen stelt geen fluit voor. Je hebt een Verklaring Omtrent Gedrag nodig en dat is het. Een gewone agent op straat wordt beter gescreend en dat terwijl douaniers tonnen aan drugs of andere zaken kunnen doorlaten”, zegt de ervaren douanier ’Mark’.

Zijn collega ’Hans’ vult aan. „De druk op de douane is enorm. Er moeten vanwege de Brexit 900 mensen bij, daarvan zijn er al 300 binnen. Maar door de druk is het gevaar dat foute mensen worden aangenomen levensgroot. We weten zeker dat criminelen bewust mensen positioneren binnen de douane, zodat ze lekken hebben. Dat vermoeden hebben we ook bij de drie douaniers uit het huidige onderzoek.”

De douaniers tipten de krant en vertellen over de misstanden omdat het hen pijn doet dat de dienst hierdoor zo’n slecht imago heeft. „We worden regelmatig op straat aangesproken op de corruptieschandalen. Mensen zien de dienst als een niet-integere organisatie. En dat doet pijn. Collega’s hebben eerder intern hun zorgen hierover geuit, maar daar heeft de leiding niets mee gedaan”, zegt ’Hans’. Een nieuwe brandbrief voor de douanetop is in de maak.

De vrees voor geweld neemt toe. Op het haventerrein zijn regelmatig achtervolgingen en schietincidenten. Mark: „Twee weken geleden is er geschoten bij een terminal op de Waalhaven nadat uithalers betrapt zijn. Dat incident is stilgehouden.”

In het voorjaar van 2018 bleek uit afgeluisterde gesprekken van criminelen in een groot onderzoek naar drugssmokkel via de Rotterdamse haven, dat het lek binnen de douane allerminst gedicht was. Drie douaniers zouden betaald worden voor het verschaffen van informatie en het doorlaten van ladingen drugs.

De douane heeft het drietal geschorst. „Na de doorzoekingen zijn ze hangende het onderzoek geschorst”, zegt woordvoerster Gera van Weenum van de douane. De organisatie spreekt van ’een zeer ernstige zaak die wij betreuren.’ „Wij verlenen alle medewerking aan het onderzoek.”