Mega-zaak rond mensenhandel en gedwongen prostitutie

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.30 uur).

In Rijssen werd in een bedrijfspand als een soort bordeel ingericht. Via de eigenaar van het pand, die meedeelde in de opbrengsten, werd het verdiende geld witgewassen. De opbrengst van de prostitutie verdween grotendeels in de zakken van drie van de zeven verdachten. In de woning van twee vrouwen in Almelo werd 70.000 euro cash geld aangetroffen.

Eind 2014 greep justitie al in. Dat het onderzoek zo lang heeft geduurd en het pas na ruim vier jaar tot een inhoudelijke behandeling van de zaak is gekomen, komt onder meer doordat er getuigen in Polen en Roemenië moesten worden gehoord, aldus het Openbaar Ministerie.

Van de zeven verdachten moeten er maandag drie voorkomen: een Nederlandse man, Herman W. (52) uit Vriezenveen, en twee Roemeense vrouwen, Iuliana R. (49) en haar dochter Dana R. (25), uit Almelo.

De andere vier verdachten moeten eind januari en begin februari voorkomen.