OM eist celstraf voor uitbuiting seksslaven

Van de in totaal zeven verdachten stonden er maandag maar drie terecht: Herman W. (52) uit Vriezenveen en zijn ex-partner Iuliana R. (49) alsmede haar dochter Dana R. (25), beide afkomstig uit Roemenië. De eerste bleek spoorloos, de laatste was als rechtenstudente verhinderd vanwege een naderende tentamenweek.

Door tijdens menstruatie

Tussen 2012 tot en met 2014 zouden de verdachten enkele tientallen vrouwen uit Polen en Roemenië naar Nederland hebben gehaald, in Oost-Nederland hebben ondergebracht en hier tot prostitutie hebben gedwongen. Seks zonder condoom en anaal verkeer werd aangemoedigd vanwege hogere verdiensten daarvoor, zo luiden enkele van de verdenkingen. Ook moesten ze gedwongen doorwerken tijdens een menstruatiecyclus. „Oftewel: de klant is koning, the show must go on”, omschreef de officier van justitie. „Als er een klant was, móést er gewerkt worden.”

De opbrengsten van de prostituees, die zich in het pak genaaid voelen en aangifte deden, verdween vermoedelijk grotendeels in de zakken van de drie hoofdverdachten. In een woning van de twee vrouwen in Almelo werd 70.000 euro cash geld aangetroffen.

Eind 2014 greep de politie in, toen het Team Criminele Inlichtingen voldoende aanknopingspunten had verzameld. Dat het justitiële onderzoek zolang heeft geduurd en het pas na ruim vier jaar tot een inhoudelijke behandeling van de rechtszaak is gekomen, komt volgens het Openbaar Ministerie onder meer doordat er getuigen in het buitenland gehoord moesten worden.

Verdachte Iuliana R. ontkende alle aantijgingen en schudde tijdens de zitting stelselmatig haar hoofd, terwijl haar tolk de simultane vertaling in het Roemeens toefluisterde. Ze hoorde vier jaar onvoorwaardelijke celstraf, minus negen maand voorarrest, tegen zich eisen. Verder wordt haar woonhuis mogelijk door de staat verkocht, omdat dit met crimineel verdiend geld gefinancierd zou zijn. Voor dochter Dana R. dreigt zes maanden cel. Diens advocaat deed haar rol in het prostitutiebedrijf van haar moeder als zeer summier af.

Schulden en verslavingen

Een groot deel van de slachtoffers is afkomstig uit een zeer armoedig milieu en hebben andere persoonlijke problemen, zoals schulden of verslavingen. Ze moesten onder dwang driekwart van hun seksverdiensten afstaan aan de hoerenmadam en haar gevolg. Daarnaast werd hen een sociaal vangnet onthouden, leerden ze geen Nederlands en werden de meesten ondergebracht in een woning van de verdachten. „Een mondige prostituee zou dit nooit accepteren”, aldus de officier van justitie. Hij vroeg de rechtbank in Almelo om Nederlandse maatstaven als richtlijn te hanteren.

De andere vier verdachten moeten eind januari en begin februari voorkomen, net als de inmiddels als voortvluchtig te boek staande W.

Alle uitspraken worden naar verwachting op vrijdag 1 maart gedaan.