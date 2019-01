Cocaïne in Theems maakt palingen hyperactief

Volgens onderzoekers van King’s College London is het cocaïnegebruik van de stedelingen flink toegenomen. De drugs komen ook in het afvalwater – en zo bij de flora en fauna – terecht.

„Hoeveelheden cocaïne en Benzoylecgonine – een metaboliet van cocaïne – zijn gedurende de hele week hoog, met slechts een kleine toename rond het weekend. Deze lijn is niet vergelijkbaar met het drugsgebruik in andere steden,” aldus de onderzoekers in hun rapport. Londen wordt volgens de onderzoekers gezien als grootverbruiker van de drugs.

Het onderzoeksrapport werd uitgebracht met een tweede rapport, dat werd gepubliceerd door de Universiteit van Napels. Daarin werd al aangetoond dat palingen ’hyperactief’ gedrag vertoonden als er cocaïne in het water werd gegooid.