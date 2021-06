Politie treft 48 verwaarloosde huisdieren aan in woning Utrecht

De politie meldt op haar website dat het onderzoek startte naar aanleiding van een melding over een dode hond in het water. „Op basis van meerdere signalen kwamen er verschillende adressen in beeld, waar huisdieren werden gehouden voor de fok”, schrijft de politie.

Uiteindelijk is de politie in drie woningen naar binnen getreden. In één van die woningen werden de dieren in erbarmelijke omstandigheden aangetroffen. Een dierenarts constateerde vervolgens dat de dieren in slechte conditie verkeerden. Het ging om 47 honden en één ara.

De dieren leefden in kleine kooien die ernstig vervuild waren. De eigenaar van de dieren was niet thuis bij de inval en dus nog niet aangehouden. Er loopt nog een onderzoek.

De politie doet een oproep naar mensen die denken een hondje te hebben gekocht bij een van deze fokkers in Utrecht. Hierover kan een online melding gedaan worden.