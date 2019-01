Eerste containerrommel omhoog getakeld

Op nieuwjaarsdag spoelden op de Waddeneilanden tonnen voorwerpen aan afkomstig uit containers van het schip. De MSC Zoe verloor in totaal 291 containers. Twintig daarvan spoelden aan op de eilanden. Negentig procent van de overige containers is gelokaliseerd.

Hoeveel containers er precies omhoog zijn gehaald, is niet duidelijk. Volgens de woordvoerder is dat moeilijk te zeggen, omdat er delen omhoog zijn getakeld en nog niet duidelijk is of die bij elkaar horen.

Vooralsnog concentreren de bergers zich op de kapotte containers. Die worden met een grijper omhoog gehaald. Later zullen de intacte containers op een andere manier omhoog worden gehesen, zodat ze ongeschonden uit het water komen.

De operatie kan maanden duren.