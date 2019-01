Rusland waarschuwt Twitter en Facebook

Ⓒ ANP

MOSKOU - Rusland is een onderzoek begonnen naar Twitter en Facebook. Zij zijn verplicht om gegevens over Russische gebruikers op te slaan op servers in Rusland, maar doen dat niet. Ze hebben bovendien niet goed genoeg uitgelegd wanneer en hoe ze dat wel denken te gaan doen, zegt de telecomwaakhond in Moskou.