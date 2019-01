Kinderpardon splijt coalitie

De VVD houdt vast aan het zogeheten kinderpardon zoals afgesproken in het regeerakkoord, het CDA pleit opeens voor soepeler regels en D66 en ChristenUnie willen zelfs dat er in afwachting van een onderzoek naar lange asielprocedures geen uitgeprocedeerde kinderen uit Nederland worden gezet. De onenigheid lijkt compleet.

CDA-leider Buma zegt dat de coalitie anders moet kijken naar kinderen die hier heel lang zitten, terwijl ze eigenlijk het land uit moeten. Dat is volgens hem de reden dat zijn partij afgelopen weekend een draai maakte van 180 graden.

,,En wat doen we met asielzaken die hangende het onderzoek aan bod komen? Dat gaan we nu binnen bespreken.’’ Volgens Buma is het onderwerp ’in een stroomversnelling geraakt’ na de zaak van Lili en Howick. Die Armeense kinderen mochten na veel ophef in Nederland blijven, toen staatssecretaris Harbers gebruik maakte van zijn discretionaire bevoegdheid.

Soepeler regels

D66-leider Jetten hoopt heel snel een debat te voeren over soepelere asielregels, zoals ook zijn partij voorstelde. D66 is daar voorstanders van, ondanks andere afspraken in het regeerakkoord. ,,Het lijkt mij heel onderstandig om gezinnen uit te zetten, terwijl wij over die plannen aan het praten zijn.’’

VVD-fractieleider Dijkhoff zegt zich geen zorgen te maken, omdat er handtekeningen staan onder het regeerakkoord. ,,Ik hoef mij niet elke keer druk te maken, zolang er afspraken zijn.’’ Hij vindt het geen verstandige zaak om regels soepeler te maken. ,,Omdat je dan andere ouders in de verleiding brengt om kinderen in illegaliteit hier op te laten groeien tot ze op een gegeven moment heel lang hier zijn. Dat wekt een hele hoop nieuwe ellende.’’

Regeerakkoord

De fractieleiders zeggen niet te vrezen voor een kabinetscrisis. Volgens Dijkhoff is het volstrekt normaal dat er verschillend wordt gedacht en dat daar ook over wordt gesproken. ,,Een verschil van mening is niet erg, anders hadden we ook niet zeven maanden over een regeerakkoord hoeven praten. Maar daarna houden we ons aan de afspraken.’’ Hij ziet dan ook geen verband tussen het bommetje over het asielbeleid en zijn interpretatie van het klimaatakkoord, waarover hij vorige week sprak.