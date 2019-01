Stichter flatbrand Diemen opnieuw voor het hekje

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je onderaan dit artikel.

Behalve Gilmero zijn zijn 24-jarige zus Simona I. en de 27-jarige Rachied V. ook verdachten in de zaak.

Vrijdag zei Gilermo I.: „Ik vind het heel erg wat is gebeurd. Maar ik kan de tijd niet terugdraaien.”

Op een compilatie van camerabeelden was te zien hoe hij samen met iemand anders toegangsdeuren naar en in de flat forceerde en hoe korte tijd later een explosie plaatshad. Snel daarop vulde de hal zich met rook.

