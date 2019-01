Anonieme weldoener laat 160.000 euro achter

Foto ter illustratie Ⓒ ANP XTRA

SAAL AN DER DONAU - Op het altaar van een kerk in het Duitse Beieren heeft een onbekende 160.000 euro achtergelaten voor hulpprojecten in Afrika. Een medewerkster van de kerk had het geld in het gebedshuis in Saal an der Donau afgelopen mei al gevonden. Het bisdom Regensburg bevestigde maandag dat het bedrag aan meerdere projecten ten goede zou komen na controle door de bisschoppelijke kamer van Financiën.