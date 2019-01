Uitzetting Armeens gezin gaat door

De rechter in Groningen wees maandagochtend een laatste verzoek af om de uitzetting tegen te houden.

Het gezin met kinderen van acht, vijf en drie jaar oud, zat de afgelopen dagen in een uitzetcentrum in Zeist en is maandagochtend vroeg naar Schiphol gebracht. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND zet de uitzettingsprocedure gewoon voort, zegt de advocate.

Het gezin is negen jaar in Nederland.