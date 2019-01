Paus lanceert gebedsapp

De app Click To Pray is in zes talen beschikbaar voor Android en iOS. Naast de app heeft paus Franciscus ook al een tijdje een account op Twitter en Instagram. Mensen kunnen daarin bijvoorbeeld bidden om genezing van hun zieke hond, of een succesvolle sollicitatie.

In 2014 kwam de paus daarentegen met een positieve verklaring over internet. „Het internet biedt immense mogelijkheden tot ontmoeting en solidariteit. Dat is iets prachtigs, een geschenk van God.”