Raadsels rond halfdood geslagen tiener Hoorn

In gesprek met NH Nieuws zegt Maaike, de moeder van het slachtoffer: „Hij was met zijn vriendinnetje in Volendam geweest om haar feestje te vieren. Ze hadden de nachtbus naar Hoorn gepakt en liepen rond 02.45 uur vanaf het station naar mijn huis, dat vlakbij is.”

’In eerste instantie heel aardig’

Bij de ingang van parkeerplaats Pelmolenpad werden de twee aangesproken door een onbekend tweetal. Het duo was in eerste instantie heel aardig en vroeg of het stelletje zin had om mee de stad in te gaan. Toen de zoon van Maaike aangaf dat ze niet mee wilden, werd de jongeman met een fles op zijn hoofd geslagen.

De 18-jarige jongen zakt in elkaar. Zijn vriendin is in shock: „Volgens haar liep één van de mannen naar mijn zoon toe om zijn pols te voelen. Hij zei dat hij dood was”, aldus Maaike in gesprek met de regionale omroep. „Toen is z’n vriendin in paniek naar ons huis gerend, maar ook heel snel weer teruggegaan om hem niet alleen te laten.” In gesprek met de omroep zegt Maaike dat haar zoon in die tijd dat de vriendin weg was, de jongen vermoedelijk ook nog is gewurgd door de daders.

Het slachtoffer is door twee andere jongens naar het ziekenhuis gebracht.

Hersenbloeding en scheur in schedel

Maaike’s zoon blijkt een hersenbloeding te hebben en een scheur in zijn schedel. Vijf dagen lang moet hij overgeven: „Maar wonder boven wonder kan hij nu weer lopen, praten en bewegen.” Inmiddels is de jongen weer thuis, maar licht en geluid zijn de jongen al te veel. Of hij helemaal zal herstellen, is nog de vraag.

Maaike vertelt aan NH Nieuws dat haar zoon doodsangsten uitstaat: „Hij durft eigenlijk niet te gaan slapen, omdat hij bang is dat hij dood gaat in zijn slaap.”

Wie weet meer?

De politie heeft aan de omroep laten weten dat er een onderzoek gaande is. Daar is echter nog niets concreets uit gekomen. Maaike vraagt iedereen die iets gezien heeft zich te melden bij de politie: „ Het gaat volgens de vriendin van mijn zoon om twee donkere mannen van eind twintig. Die gekken lopen nu nog vrij rond en daar moet echt verandering in komen.”