Noordlaren baalt; nachtenlang gewerkt aan marathonijs

NOORDLAREN - Schaatsfans in Noordlaren (Groningen) laten zich niet kennen. Het is natuurlijk enorm balen dat na nachtenlang hard werken de eerste schaatsmarathon toch naar concurrent Haaksbergen gaat. Maar de winter is nog lang, redeneert voorzitter Jan Geert Veldman van ijsvereniging De Hondsrug. Kan gebeuren: „In februari staan we er ook weer! Jammer dat er nu maar één wedstrijd is.”