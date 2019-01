EU-sancties tegen Russische Skripal-verdachten

De verdachten van de aanval met zenuwgas op de Russische oud-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in het Engelse Salisbury. Ⓒ Metropolitan police

BRUSSEL - De Europese Unie stelt sancties in tegen de twee Russische mannen die verantwoordelijk worden gehouden voor de aanval met zenuwgas op de Russische oud-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in het Engelse Salisbury. Ook van twee andere Russen en vijf Syriërs worden de Europese tegoeden bevroren. Ze zijn ook niet welkom meer in de EU.