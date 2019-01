VVD blijft uitzetstop asielkinderen blokkeren

ChristenUnie en D66 dringen aan op een denkpauze, omdat coalitiegenoot CDA zich aan hun zijde heeft geschaard en nu ook een soepeler kinderpardon bepleit. Daardoor hebben zij nu een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff wijst erop dat er altijd kinderen zullen moeten terugkeren naar hun moederland, ook als het kinderpardon zou worden versoepeld. „Dus dat moet je niet stopzetten, want dat verlengt alleen maar de onzekerheid.”

Onenigheid in de coalitie over een uitzetstop is niet voorbij. CDA-leider Buma zegt dat een debat meer duidelijkheid moet geven. Een directe uitzetstop van asielkinderen is volgens hem iets waar dan goed over moet worden gesproken. ,,Die vraag ligt nog op tafel.’’