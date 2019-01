Code geel wegens sneeuwval dinsdag

De temperatuur ligt dan landinwaarts rond het vriespunt en dat betekent dat alle sneeuw blijft liggen. Op veel plaatsen is dan ook sprake van gladheid.

Volgens de huidige verwachting begint het rond de ochtendspits in het zuidwesten te sneeuwen. Het neerslaggebied breidt zich vanaf ongeveer 8:00 uur langzaam oostwaarts uit. Rond 11:00 uur bereikt de sneeuw de lijn Leeuwarden - Wageningen - Eindhoven. Ten oosten daarvan is het dan nog zo goed als droog, maar in de middag gaat het ook daar sneeuwen. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidenwind en daardoor stuift de sneeuw door de straten.

Temperatuur rond het vriespunt

Morgenmiddag sneeuwt het nog enige tijd in het oosten en noorden van het land. Daarbij ligt de temperatuur rond het vriespunt. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger en mogelijk breekt in het zuidwesten nog even de zon door. In Zeeland stijgt de temperatuur naar 3-4 graden.

Vrijwel overal wordt het wit en ontstaat een sneeuwdek van 2-3 cm. Plaatselijk valt 4 of zelfs 5 cm. Vanwege de stevige wind ontstaan hoopjes sneeuw en is het sneeuwdek niet egaal meer. Op sommige plaatsen ligt dus wat meer sneeuw dan een paar meter verderop.

Glad

Dinsdagavond is het overwegend droog en vriest het op veel plaatsen licht. In de nacht naar woensdag kan vooral in het zuiden een beetje sneeuw vallen en ook aan zee is kans op een winterse bui. De minimumtemperatuur varieert van -1 in de kustgebieden tot -4 in het binnenland. Door bevriezing van natte wegen en sneeuwresten kan het vooral in woonwijken waar niet gestrooid wordt erg glad worden.

Ook woensdagochtend is kans op een vlokje sneeuw en kan het dus extra druk zijn in het verkeer vanwege de winterse perikelen. Woensdagmiddag dooit het een paar graden en verdwijnt de meeste gladheid.