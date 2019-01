2,5 jaar cel voor hacken en stelen erotisch filmpje

De man achterhaalde via phishing de wachtwoorden van zeker 23 mensen die klant waren bij Wehkamp en Bol.com. Hij bestelde dan dure spullen en verkocht die door. Ook leidde hij adverteerders op Marktplaats naar een goed gelijkende banksite van ABN Amro en liet hij mensen daarop 1 cent overmaken. Zo achterhaalde hij hun toegangscodes en haalde hij geld van hun rekening.

Filmpje op Dumpert

Hij hackte een Dropbox-account van een jonge vrouw en dreigde een erotisch filmpje te openbaren als zij hem niet zou betalen. Toen zij weigerde, plaatste hij het filmpje inderdaad op Dumpert.nl. De vrouw kampt nog steeds met psychische klachten.

De rechtbank in Alkmaar wees ook schadevergoedingen toe aan de gedupeerden van in totaal tienduizenden euro’s. Ook moet hij zich in de proeftijd van drie jaar houden aan allerlei voorwaarden.