Vrouw (28) opgepakt voor Groningse coldcase

Foto ter illustratie Ⓒ ANP XTRA

WILDERVANK - De politie heeft maandagochtend een 28-jarige vrouw uit Stadskanaal aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Derk Kiers (41), die in 2011 werd vermoord. Hij werd destijds in het Groningse Wildervank aangetroffen in zijn woning.