Vermiste pinguïns werden verkocht via Facebook

De dierenrechtenactivist gaf meer dan 1000 pond uit aan medische kosten om Pablo en Penny weer fit te krijgen. Tijdens het bezoek aan de dierenarts werden de chips van de dieren gescand. Zo werd duidelijk dat de dieren het bezit van de Nottinghamse dierentuin zijn.

Reece Oliver schakelde zelf de politie en de dierentuin in. Ondanks zijn pogingen de dieren gezond en wel terug te geven aan de dierentuin, besloten anderen voor eigen rechter te spelen. Meermaals verschenen mensen aan Oliver’s deur. Zelfs toen de politie had bekendgemaakt dat Oliver er niets mee te maken had bleven de mensen naar zijn woning komen. Ze riepen dingen als ’pinguïndief’.

Toch vindt Reece Oliver dat hij het juist heeft gedaan. Hij meent dat als hij niet met de dieren naar de dierenarts was gegaan, de pinguins mogelijk waren gestorven aan infectieziekten. Voor pinguïn Penny is de overlevingskans geschat op 50%.

