Arrestatie voor vergismoord op ggz-directeur die honden uitliet

Rob Zweekhorst werd doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Ⓒ Politie Nederland

SCHIEDAM - Een 44-jarige Schiedammer is maandag in de gevangenis aangehouden voor de vergismoord op ggz-directeur Rob Zweekhorst. Eerder werd in november 2018 een 51-jarige Schiedammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid.