Fatale flatbrand Diemen: ’Schoonzus is profi op gebied van brandstichting’

Dat zei raadsman Peter Plasman tijdens de tweede dag van het strafproces tegen Simona I., haar broer Gilermo (25) en Rachied V. (27). Vrijdag eiste het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen van 18 jaar tegen Simona I., en 16 en 17 jaar tegen haar broer en de derde verdachte. Volgens Plasman is er geen spat bewijs voor de uitlokking van de brandstichting door Simona, en is zij niet de kille en gewetenloze vrouw die de officier van justitie in haar ziet.

’Leugenachtige dame’

Haar schoonzus, de partner van broer Gilermo I. daarentegen werd door de advocaat een ,,sluwe, manipulatieve en leugenachtige dame” genoemd en ,,een profi op het gebied van brandstichting.” In haar familie- en kennissenkring braken maar liefst acht branden uit, zegt Plasman, waarvan twee slechts twee weken voor de fatale flatbrand in Diemen: één bij Serena thuis – ze ontving 10.000 euro van de verzekering – en enkele dagen later bij haar broer. Serena staat echter niet terecht in het strafproces.

Advocaat Christian Flokstra vindt dat Simona’s zwakbegaafde broer Gilermo I. niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de dramatische gevolgen van de flatbrand, en dat hij in ieder geval niet de opzet had om mensen te doden of verwonden. Dat Gilermo I. te werk ging met gevaar voor eigen leven bewijst dat hij niet goed overzag waarmee hij bezig was, zegt zijn advocaat. ,,Het is de vraag of alle gevolgen op zijn bordje terecht moeten komen.”

Fouten brandweer

Flokstra wees ook op de fouten die bij de brandweer zijn gemaakt. Door miscommunicatie leek de officier van dienst de ernst van de brand niet te beseffen, en ging hij er ten onrechte vanuit dat het trappenhuis rookvrij was. Ook vond de advocaat dat de officier van justitie Gilermo I. niet kan verwijten dat hij de deur van het appartement niet sloot na de brandstichting, waardoor de rook zich snel door het gebouw verspreidde. ,,Gilermo I. is geen brandexpert. Bovendien sloot de deur niet meer als gevolg van de explosie.”

Bewakingscamera’s

Advocaat Gerald Roethof vroeg ook vrijspraak voor zijn cliënt, Rachied V., tegen wie ieder hard bewijs zou ontbreken. Een getuige die zei Rachied V. te herkennen op beelden van bewakingscamera’s, beweerde vaag dat ,,bijna zeker te weten. Mijn gevoel zegt dat het zo is.” Maar die getuige had Rachied V. nog slechts twee keer eerder gezien.

Een anonieme bedreigde getuige gaf geen antwoord op relevante vragen, zegt Roethof. Dat Rachied V. een wond op zijn voet had die leek op de wond die Gilermo I. overhield aan de brandstichting, zegt volgens Roethof niks. V. hield die over aan een scooterongeluk waarbij hij met zijn voet onder het hete motorblok kwam. De rechtbank doet op 15 februari uitspraak.