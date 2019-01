Weer bomalarm in Londonderry

Afgelopen zondag ontplofte er al een autobom vlakbij de rechtbank in Londonderry. Ⓒ PSNI

LONDONDERRY - Wederom is er maandag in de Noord-Ierse stad Londonderry bomalarm geslagen. Dit keer tot tweemaal toe. In één geval vonden er in een door gewapende mannen gekaapte bestelwagen explosies plaats, nadat de auto was achtergelaten.