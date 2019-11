Zeven minderjarigen betrapt met andermans ID

De politie koos er naar eigen zeggen voor in deze gevallen alleen waarschuwend op te treden en de identiteitsbewijzen enkel in te nemen. Maar het tonen van een ID-bewijs van iemand anders of het uitlenen ervan is strafbaar, waarschuwt de politie. „Er staat zelfs een maximale gevangenisstraf van zes jaar op voor de persoon die zijn ID-bewijs ter beschikking stelt aan een ander met het oogmerk om dit ID-bewijs te laten gebruiken als ware aan hem verstrekt”, aldus de politie.

Wie zijn identiteitsbewijs nu kwijt is en wil komen ophalen, kan dat doen op het politiebureau in Middelburg. De rechtmatige eigenaren staat dan wel een ’goed gesprek” te wachten.