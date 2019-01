’Uitglijder’ met politiebusje

De politiebus na de crash. Ⓒ Politie

Nootdorp - Door de gladheid heeft een politiebus maandagmiddag de gevel van een woning aan het Rosarium in Nootdorp geramd. Het incident in de wijk Vrouwtjeslant/Nieuweveen gebeurde toen twee agenten achter een scooterrijder aangingen, die een verkeersovertreding zou hebben begaan. Hoewel er geen gewonden vielen, is sprake van aanzienlijke schade.