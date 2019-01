Nederlandse jager schiet Duitse wolf dood

Het incident had volgens lokale media vrijdag plaats in een bos bij het dorp Rabenstein-Fläming, ten zuidwesten van Potsdam. De man doodde de wolf, omdat deze zijn jachthonden had aangevallen en van geen wijken wilde weten. Het roofdier schrok niet van fluiten en schreeuwen en ook een waarschuwingsschot hielp niet.

De jager lichtte zelf de politie in, compleet met een getuigenverklaring over de toedracht. De zaak is maandag doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie in Potsdam.